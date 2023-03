Biotekniikkaa, sateliitteja ja proteiinia ilmasta – näin suomalaiset startup-yritykset mullistavat ruokateknologiaa

Kotimainen Solar Foods nousi näyttävästi julkisuuteen vuonna 2017, kun se kertoi pystyvänsä tuottamaan soleiiniproteiinia ilmasta hiilidioksidin ja sähkön avulla. Vauhtia on riittänyt myös sen jälkeen. Viimeksi yritys on saanut elintarvikeluvan Singaporessa sekä finaalisijan Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan kilpailussa, jossa etsitään tapoja tuottaa astronauteille ruokaa.

Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Pasi Vainikka kertoo, että tänä vuonna Vantaan Vehkalaan valmistuu uusi 40 miljoonan euron tuotantolaitos. Sen on tarkoitus alkaa tuottaa proteiinijauhetta sata tonnia vuodessa.

Soleiini on mikro-organismi, jota ruokitaan hiilidioksidilla ja veden elektrolyysin avulla valmistetulla vedyllä. Fermentointiin eli käymiseen perustuva tuotantotapa muistuttaa viinin valmistamista sillä erolla, että pieneliö ei syö sokeria ja hiivaa vaan kaasuja ja pienen määrän ravinteita.

Miedon makuista

Kokeiluja soleiinin ruokakäytöstä on tehty useiden kansainvälisten valmistajien kanssa. Se on maultaan mietoa ja maistuu esimerkiksi lettutaikinassa vähän kananmunalta. Proteiini sopii monenmoisiin ruokiin, kuten jäätelöön, jogurttiin, maidon sekä majoneesin kaltaisiin valmisteisiin, levitteisiin, lihaa korvaaviin tuotteisiin, pastaan tai leipään.

– Meidän ratkaisumme on täysi läpinäkyvyys ja avoimuus. Ihmiset saavat itse nähdä ja maistaa ruokaa ja päättää sitten, mitä ajattelevat foodtechistä.

Sijoitukset kasvussa

Nykyiseen ruokajärjestelmään on katsottu liittyvän kestävyysriskejä, joita halutaan vähentää uusilla ekologisilla tuotantotavoilla ja teknologioilla. Tulevaisuudessa ruokaa tuotetaan yhä enemmän esimerkiksi mikrobien, levien ja sienien avulla. Puhutaan myös solumaataloudesta, jossa eläin- tai kasvisoluja tai jotain ainesosaa, kuten proteiinia tai rasvoja, tuotetaan bioreaktorissa.

– Alalle on kehittynyt sellaista teknologiaa, että se on alkanut kiinnostaa sijoittajia. Tosin pääomia ovat keränneet jo aiemmin ruoan kuljetuspalvelut, mutta ne voi laskea enemmän logistiikaksi kuin ruokateknologiaksi.

Reuter on yksi perustajista vuonna 2020 aloittaneessa uusiin ruokateknologiayrityksiin sijoittavassa Nordic Foodtech VC:ssä, jossa työskentelee nykyisin sijoitusjohtajana. Yritys on rahoittanut tähän mennessä kymmentä yritystä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Nordic Foodtech VC:n 42 miljoonan euron pääoma on peräisin muun muassa Business Finlandilta ja ruoka-alan toimijoilta.