Kebab-skandaali Ruotsissa! Seitsemän tonnin lihaerässä väärää eläintä

Lihaa myyty aiemmin arvioitua enemmän

P4 Dalarna kertoo nyt, mukaan kyse on paljon suuremmista määristä.

Radion haastatteleman elintarviketarkastajan Mattias Nolåkersin mukaan todellisuudessa kyse on jopa noin 6,7 tonnista.

– Kebablihasta on otettu näytteitä, ja tuotteesta on löytynyt hevosenlihaa. Sitä on tuotteessa 5–30 prosenttia, hän sanoo.