Australiasta löydettiin ennennäkemätön jättiläissirkka – lähes puolen metrin pituinen

Queenslandin osavaltiosta on löydetty täysin uusi sauvasirkkalaji.

Australian yliopisto ilmoitti torstaina, että Australian koillisosassa sijaitsevan syrjäisen sademetsän latvustosta on löydetty sirkkalaji, joka painaa suunnilleen yhtä paljon kuin golfpallo.

Acrophylla alta -niminen sirkka elää korkeiden puiden latvoissa, minkä vuoksi sitä on poikkeuksellisen vaikea löytää. Sirkka ei lähtökohtaisesti poistu latvustosta, ellei poikkeukselliset sääolot sitä vaadi.

Löydetty yksilö on jopa 40 senttiä pitkä ja painaa 44 grammaa eli lähes golfpallon verran, kertoo The Guardian -lehti. Tutkijat uskovat, että siivekäs otus on maan painavin koskaan rekisteröity hyönteislaji.

Sauvasirkka löytyi Australian koillisosasta, Far North Queenslandin vuoristoisen Wet Tropics -alueen puustosta.

