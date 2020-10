Noin viisi prosenttia kolaroiduista autoista lunastetaan

Lunastushinnoista tehdään vakuutusyhtiöille toisinaan reklamaatioita. Toivasen mukaan tyypillistä on, että auton omistaja on katsonut, mihin hintaan vastaavanlaista kulkuneuvoa myydään esimerkiksi nettikaupoissa.

Autoharrastajat korjaavat usein itse

Kun on kyse liikennevakuutuksesta, kertakorvauksen maksamisesta ei Toivasen mukaan voida yksiselitteisesti kieltäytyä. Lain mukaan asiakkaalla on korjauksen sijaan oikeus rahalliseen korvaukseen vauriosta. Kun korvaus on maksettu, asiakas on itse vastuussa siitä, että korjaus tulee hoidettua asianmukaisesti.