Katsastusmääräykset muuttuivat – tällainen vika johtaa nyt suoraan ajokieltoon: "Jokainen varmasti ymmärtää, että…"

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on uudistanut ajoneuvojen katsastuksen arvosteluperusteita. Määräykseen on lisätty uusia tarkastuskohteita sähköautojen sekä hybridien ja kaasuautojen katsastukseen. Määräysmuutoksessa on tehty vikojen arviointiin myös muita tarkennuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa ja yhdenmukaistaa vikojen arvostelua.