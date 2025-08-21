Käräjäoikeus antaa tuomionsa Cannonballin toiminnan jatkumisesta – villasukkia ja alusvaatteita vaaditaan valtiolle

Poliisi käynnisti marraskuussa 2012 operaation, jonka kohteena oli moottoripyöräjengi Cannonball MC:in tilat Helsingissä.Lehtikuva
Julkaistu 21.08.2025

MTV UUTISET – STT

Syyttäjän mukaan laitonta yhdistystoimintaa harjoitettiin muun muassa salakapakan muodossa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa asiassa, joka koskee lakkautetun moottoripyöräkerho Cannonballin toiminnan epäiltyä jatkamista.

Cannonball määrättiin lakkautettavaksi Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kesäkuussa 2022. Syyttäjän mukaan Cannonballin Joensuun-osasto jatkoi sen jälkeen toimintaansa noin vuoden verran muun muassa salakapakan muodossa. Liperissä sijainneessa kerhotilassa myytiin syyttäjän mukaan Virosta haettua alkoholia.

Syyttäjän mukaan baaritiskin kassalippaasta löytyi vajaat 700 euroa ja "support CMC" -merkittyjä drinkkilippuja. Lisäksi kiinteistöltä löytyi 11 täyttä jätesäkillistä tyhjiä pantittomia pulloja ja tölkkejä.

– Laittomalla alkoholijuomien myymisellä on hankittu kerholle merkittävää taloudellista hyötyä, ja harjoitettu alkoholin myynti on tarkoitettu pysyväksi, syytteessä sanotaan.

Syytteessä muun muassa laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta on 13 miestä. Syyttäjä vaatii osalle syytetyistä ehdollista ja osalle ehdotonta vankeutta. Kaikki syytetyt kiistävät syytteet.

10 000 euron yhteisösakkovaatimus

Choppers for Finnish Custombikers -yhdistykselle, joka syyttäjän mukaan on Cannonballin taustayhdistys, vaaditaan 10 000 euron yhteisösakkoa.

Yksi syytetyistä kiistää vastauksessaan syyttäjän väitteen siitä, että Cannonballin toimintaa olisi jatkettu Choppers for Finnish Custombikers -yhdistyksen muodossa. Hänen mukaansa se on Cannonballista täysin erillinen yhdistys.

– Choppers for Finnish Custombikers ry ei ole toiminut minkäänlaisena kulissina Cannonball MC Joensuun osastolle, vastauksessa sanotaan.

Syytteessä on pitkä lista esineistä, joita syyttäjä vaatii valtiolle, koska katsoo niiden olevan rikoksentekovälineitä. Listalla on jengiliivien lisäksi muun muassa erilaisia muistiinpanoja, kuten jäsenmaksutietoja, vankilista ja eri osastojen yhteystietoja.

Lisäksi valtiolle vaaditaan lukuisia Cannonball-aiheisia vaatteita, kuten pipoja, paitoja, villasukkia sekä alusvaatteita.

