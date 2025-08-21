Keskustan Kurvinen muisti puheessaan Eemeli Peltosta: "Suru-uutiset laittavat asioita mittasuhteisiin"

Keskustan eduskuntaryhmä piti kesäkokouksensa aluksi hiljaisen hetken Peltoselle.

Keskustan eduskuntaryhmä muisti tiistaina kuollutta SDP:n kansanedustajaa Eemeli Peltosta, kun ryhmä kokoontui torstaina kesäkokoukseensa Kokkolaan. Ryhmä piti kokouksensa alussa hiljaisen hetken Peltoselle.

Lisäksi avauspuheessaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esitti ryhmän osanotot ja toivotti voimia Peltosen omaisille ja läheisille.

Kurvinen sanoi, että Peltosen äkillinen, järkyttävä menehtyminen muistuttaa elämän rajallisuudesta ja arvaamattomuudesta.

– Siitä, miten kaikki voi silmänräpäyksessä olla toisin, Kurvinen lausui.

Pari piirua lisää inhimillisyyttä

Kurvinen sanoi, että eduskunta on pohjimmiltaan työyhteisö siinä missä muutkin, ja kansanedustajat ihmisiä iloineen ja suruineen.

– Suru-uutiset laittavat asioita mittasuhteisiin, hän sanoi.

Hän toivoi päättäjien olevan vielä enemmän ihmisiä toisilleen myös silloin, kun he ovat eri mieltä.

– Pari piirua inhimillisyyttä lisää politiikkaan ei ylipäätään olisi pahitteeksi. Sanon tämän muistutuksen erityisesti omalle puolueellemme ja henkilökohtaisesti itselleni.

Myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti oman puheensa aluksi osanottonsa suru-uutisen johdosta. Hän sanoi tilanteen olevan raskas.

– Vaikka Eemeli ei ole enää keskuudessamme, hyvät muistot elävät aina, Kaikkonen sanoi.

30-vuotias Peltonen teki tiistaina itsemurhan eduskunnassa. Hän oli ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta.