Kuinka Maata lähestyvältä tuhoaja-asteroidilta voitaisiin suojautua? Nasa paljasti masentavan totuuden: "Hyvä onni ei ole suunnitelma"

Asiantuntijoiden arvio simulaation perusteella on varsin karua luettavaa: Kuuden kuukauden ennakkovaroitus ei nimittäin riittäisi alkuunkaan asteroidin torjuntaoperaatioon.

Business Insider kirjoittaa Nasan ja muiden avaruusjärjestöjen laatiman kuvitteellisen simulaation lähtöasetelmana olleen, että avaruudesta on juuri havaittu törmäyskurssilla oleva mystinen asteroidi. Havaintohetkellä asteroidi on yli 56 miljoonan kilometrin päässä Maasta ja se olisi iskeytymässä kuuden kuukauden päästä.

"Varoituksen pitäisi tulla vuosikymmen etukäteen"

Asteroidit ovat kuitenkin tulleet tutuksi siitä, että ne tuppaavat tulemaan parhaimmillekin asiantuntijoille usein yllätyksenä. Joskus potentiaalisesti vaarallinen asteroidi on havaittu vasta siinä vaiheessa, kun se on jo ohittanut Maan. On siis varsin epätodennäköistä, että ihmiskunta saisi vuosia, saati vuosikymmenen aikaa varautua asteroidin iskeytymiseen.