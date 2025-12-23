Jouluaattona voi hyvällä onnella nähdä taivaalla revontulia.
Ihmiset ovat kuvanneet jouluaatonaattona huikeita revontulia eri puolilla maata.
Ilmatieteen laitoksen revontuli- ja avaruussääennusteessa kerrotaan, että avaruussäässä vaikuttaa koronan aukosta virtaava nopea aurinkotuuli.
Se pitää geomagneettista aktiivisuutta ja revontulten todennäköisyyttä hieman koholla vielä jouluaattonakin.
Revontulet ovat jouluna todennäköisiä Hankasalmelta Lapin pohjoisimpiin osiin. Kuvakaappaus ilmatieteen laitoksen sivulta.
Ilmatieteen laitoksen mukaan koronan aukon vaikutukset hiipunevat joulun edetessä ja joulupyhien avaruussää on odotettavasti pääosin rauhallista.
Joulupukkiko se siellä?
Jorma Laine ikuisti aatonaattona revontulia Rovaniemellä Lapissa.
Joulupukkikohan tuolla taivaalla viiletti ohi, kun jätti punaisen vanan revontuliin Rovaniemellä, Jorma Laine pohti saateviestissään.Lukijan kuva
Tämä aatonaaton revontulikuva on Ylläkseltä.Lukijan kuva
Lue myös:
Gordon Ramsay Suomessa – tytär hehkuttaa Lappia
Ulkomaiset lapsiperheet etsivät Lapista talven ihmemaata – "Tämä on ollut joka pennin arvoinen"
Valtava ilmiö Auringossa osoittaa suoraan Maahan: Pelottava muistutus 1800-luvulta
8:15Kirkkaita taivaita vai lumisadetta? Katso Mete Mannosen laatima jouluaatonaaton sääennuste.