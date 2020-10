16 sekunnin taskuparkkeeraus 334 miljoonan kilometrin päässä Maasta – luotain yrittää pikapysähdystä Bennu-asteroidin pinnalle

Tarkoituksena on kerätä vähintään 60 grammaa ja enimmillään pari kiloa näytteitä, jotka luotain palauttaa Maahan vuonna 2023.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan OSIRIS-REx-luotain lähti matkaa vuonna 2016, ja se on kiertänyt läpimitaltaan noin 500-metristä Bennu-asteroidia jo parin vuoden ajan. Lyhytkin käväisy asteroidin pinnalla on tarkkaa puuhaa, sillä kivenjärkäleiden keskellä oleva sopiva laskeutumisalue on vain muutaman normaalin parkkiruudun kokoinen, halkaisijaltaan noin 16 metriä.