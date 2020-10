Nasa ryhtyy tiistaina uskaliaaseen koitokseen: Luotain suutelee 5 sekunnin ajan tappaja-asteroidia, joka saattaa törmätä Maahan 2100-luvulla

Tavoitteena on, että OSIRIS-Rex-luotain käy pikaisesti Bennun pinnalla raapaisemassa asteroidin kiviainesta, jonka jälkeen se suuntaa samantien takaisin Maahan. Forbes kuvailee, että kyseessä on kuin viisi sekuntia kestävä suudelma asteroidin kanssa.

Kyseessä ei ole mikään viaton pusu, sillä Bennu on mahdollinen uhka maapallon elämälle – tappaja-asteroidi siis. Bennun uskotaan sisältävän aineksia aurinkokuntamme varhaisvaiheilta, mikä on kiinnostavaa tutkimuksen kannalta. Huolestuttavampaa on, että arvioiden mukaan Bennu saattaa osua maapalloon 2100-luvulla. Törmäyksen riski on hyvin pieni, mutta silti todellinen. Onkin siis hyvä saada etukäteen lisätietoa mahdollisesta tulevaisuuden vihollisesta.