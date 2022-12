Kauppalehti kysyi lähes 10 000 suomalaiselta, minkä auton he ostaisivat seuraavaksi – tulos voi olla yllätys

Energiakriisi on nostanut niin sähkön kuin perinteisten liikennepolttoaineiden hintoja. Kauppalehti kysyi lukijoiltaan, miten tilanne on vaikuttanut heidän autonostoaikeisiinsa.

Vaikka otanta on suuri, lähes 10 000 henkeä, ei selvitys kuvasta kaikkien suomalaisten aikeita, vaan nimenomaan Kauppalehden lukijoiden ajatuksia energiakriisin vaikutuksesta autonhankintaan.

Diesel ja sähkö tasoissa

Bensiini on kolmanneksi halutuin, sitä suosisi 19 prosenttia vastaajista, ladattavaa hybridiä puolestaan reilut 11 prosenttia.

Diesel on kuitenkin menettänyt kannatustaan viime vuoden kyselyyn verrattuna. Silloin peräti 30 prosenttia vastanneista olisi valinnut dieselin. Diesel on ollut suuren osan tätä vuotta bensiiniä kalliimpaa, mikä todennäköisesti vaikuttaa käyttövoimavalintoihin.

Täyssähkö on noussut pari prosenttiyksikköä, ja bensiiniauto on säilynyt samassa 19 prosentissa. Ladattava hybridi on noussut vuodentakaisesta kaksi prosenttiyksikköä.