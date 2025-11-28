Kiinniottoa lähes kuukauden vältellyt mies saatiin kiinni.
Poliisi kertoo tavoittaneensa autoilijan, joka törmäsi lokakuussa yläasteikäiseen tyttöön suojatiellä Espoossa. Keski-ikäinen mies oli vältellyt kiinniottoa lähes kuukauden.
Tyttö sai onnettomuudessa sairaalahoitoa vaativia vammoja.
Onnettomuus tapahtui noin viideltä iltapäivällä Kaitaantiellä, silminnäkijöiden mukaan suojatien yhteydessä. Auton kuljettaja poistui tilanteesta pysähtymättä.
Yli 40-vuotiasta miestä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä vammantuottamuksesta sekä liikennepaosta liikenteessä.