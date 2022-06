Helsinkiläinen kauppias joutui piilottamaan juustot tiskin alle jatkuvan varastelun takia – taustalla huomattavasti laajempi ilmiö: "Tiedetään tasan tarkkaan, mitä haetaan"

Helppo muuttaa rahaksi

– Ilmiö on tuttu, ja siihen kuuluu juustojen lisäksi myös partakoneen terät, Nescafe-murukahvit ja omega 3 -kapselit, kertoo Postitalon K-supermarketin kauppias Mikko Länsiluoto.

Kaikkien kohdalla kaava on sama: tuotteita katoaa suuria määriä ja systemaattisesti. Kauppiaat tiedostavat, että näpistely on järjestelmällistä ja suunnitelmallista, ja tällaisissa tapauksissa kassiin voi päätyä kerralla vaikka koko hylly.

Viedäänkö juustoja ulkomaille?

Arveluita ja huhuja juustojen ja muiden "riskituotteiden" päämäärästä on erilaisia. Osa kauppiaista uskoo niiden päätyvän ulkomaille.

– Oma huomioni on, että korona-aikana tällaiset varkaudet vähenivät hieman, mutta ovat nyt taas yleistyneet. Ehkä rajan avautumisella on vaiktuusta tähän, pohtii Olli Piekkala.

Poliisi: Ei viitteitä järjestäytyneestä toiminnasta

– Usein myymälävarkauksissa vartiointiliike hoitaa kiinnioton, ja poliisi tulee sitten paikalle. Kaikissa tapauksissa ei raportoida tuotenimen tarkkuudella, mitä on yritetty näpistää.

Näkyy tuotteiden hinnoissa

– Kaupan liiton arvion mukaan myymälävarkaudet aiheuttavat kaupalle 500 miljoonan euron tappiot vuodessa. Sehän näkyy sitten myös kuluttajalle, koska sillä on vaikutusta hintoihin, Mikko Länsiluoto kertoo.

Kaupoissa tilapäisillä toimenpiteillä ja sijoittelulla pyritään ehkäisemään suuren näpistysriskin omaavien tuotteiden varastamista. Isommissa marketeissa esimerkiksi partakoneenterät on suljettu turvakoteloihin.

– Meillä on tämä Nescafen Kulta-kahvi tiskin takana, ja partakoneenterät on sijoitettu myyjän silmän alle. Myös kameravalvonnalla on merkitystä, Olli Piekkala kertoo.