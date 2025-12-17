Suomalaispelaajat olivat tehoilla, kun Colorado Avalanche nousi 5–3-voittoon Seattle Krakenista jääkiekon NHL:ssä. Seattle karkasi toisessa erässä 2–1 ja 3–2-johtoon, mutta Colorado kiri voittoon kolmannessa erässä.
Katso kaikki maalit ylälaidan videolta.
Coloradon Artturi Lehkonen viimeisteli ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä.
Täysosuma oli hänelle jo kauden 13:s, jolla hän on suomalaisten maalipörssissä toisena ex-seuratoverinsa Mikko Rantasen jälkeen. Rantanen on tehnyt Dallas Starsille tällä kaudella 14 maalia.