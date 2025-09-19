Toronto Maple Leafsin Matias Maccelli on innoissaan hienosta näytönpaikastaan.

Alkavaksi kaudeksi Utahista Torontoon siirtynyt Maccelli saa uudessa seurassaan heti kovan näytönpaikan. Maccelli lyötiin heti avauspäivänä ykkösketjuun Auston Matthewsin ja Matthew Kniesin rinnalle.

– Yritän vain keskittyä kemian luomiseen. He molemmat ovat helvetinmoisia pelaajia, joten olen innoissani siitä, että saan mahdollisuuden pelata heidän kanssaan. Odotan sitä innolla, Maccelli sanoo TSN:n mukaan.

Toronton päävalmentaja Craig Berube ei halua hätiköidä Maccellin suhteen, sillä 24-vuotias taitohyökkääjä vasta totuttelee uuteen kotikaupunkiinsa ja työympäristöönsä.

Jatkaakseen huippuketjussa Maccellin on kuitenkin lyötävä kovia näyttöjä pöytään.

– Hän käy läpi prosessia, jossa hän vielä totuttelee kaikkeen. Hänet on heitetty samaan ketjuun Matthewsin ja Kniesin kanssa – se on iso askel. Hän on kaveri, joka pystyy luomaan maalipaikkoja. Me tiedämme sen. Tekeekö hän oikeita pelitekoja ja päätöksiä kiekon kanssa? Saako hän kiekkoa tarpeeksi paljon Matthewsille maalipaikkoja varten? Hänen on pelattava hyvin molemmissa päissä. Tuo ketju tulee pelaamaan todella hyviä ketjuja vastaan, joten hänen on oltava väkevä myös puolustuspäässä, päävalmentaja Berube listaa.