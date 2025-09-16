NHL-puolustaja Rasmus Ristolainen ei ole pelikunnossa vielä kauden avauksen aikoihin.

Philadelphia Flyersia edustava Ristolainen on ollut sivussa tositoimista maaliskuusta lähtien ylävartalovamman takia. Hän toipuu parhaillaan leikkaushoitoa vaatineesta ojentajajänteen repeämästä.

Flyersin general manager Daniel Briere arvioi jo huhtikuun lopussa, että Ristolaisen toipumisjakso voi viedä jopa puoli vuotta.

Nyt on Brieren mukaan varmaa, ettei Ristolaista nähdä vielä NHL-kauden avauksessa lokakuun alussa.

– Briere sanoo, että Ristolainen ei pääse aloittamaan kautta, mutta kaikki menee oikeaan suuntaan ja näyttää hyvältä hänen kannaltaan, jotta hän voi liittyä joukkueeseen jossain kohtaa kauden ensimmäisten 1–2 kuukauden aikana, NHL-toimittaja Charlie O’Connor kertoo X:ssä.