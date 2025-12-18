Viidessä edellisessä NHL-ottelussa ilman tehoja jäänyt Sebastian Aho viimeisteli kaksi maalia ja tarjoili yhden syötön, kun Carolina Hurricanes haki 4–1-voiton Nashville Predatorsin vieraana. Florida Panthers voitti puolestaan NHL-kierroksen toisen suomalaiskohtaamisen.
Vierasjoukkue siirtyi johtoon avauserän puolivälin jälkeen Jackson Blaken osumalla. Maalittoman toisen erän jälkeen Carolinan suomalaishyökkääjä Aho onnistui ylivoimalla maalinteossa.
Aho syötti vain hetkeä myöhemmin Seth Jarvisin maalin, jolla Carolina siirtyi jo kolmen maalin karkumatkalle. Aho osui vielä toistamiseen, kun hän varmisti loppulukemat tyhjään maaliin.
Tehot 2+1 tehnyt Aho on onnistunut maalinteossa tällä kaudella yksitoista kertaa. Nashvillen suomalaismaalivahdeista vuorossa oli Juuse Saros, joka torjui 33 kertaa.
Lundell ja Armia ohjailivat maalilta
Florida Panthers nappasi kotonaan voiton Los Angeles Kingsistä maalein 3–2.
Kingsin suomalaishyökkääjä Joel Armia vei vierasjoukkueen ylivoimalla johtoon ensimmäisen erän puolivälin jälkeen. Armialle maali oli kahdeksas tällä kaudella.
0:30