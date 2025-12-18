Jääkiekon NHL-seura Pittsburgh Penguins on vaihtamassa omistajaa, kertovat monet pohjoisamerikkalaiset mediat, muun muassa The Athletic ja CBS Sports.

Nykyinen omistaja Fenway Sports Group viihtyi seuran omistajana vain viitisen vuotta, sillä Penguins siirtyi yhtiön omistukseen vuonna 2021.

Penguinsin uusi omistaja on Chicagosta kotoisin oleva Hoffmannin perhe. Perhe on ollut pitkään kiinnostunut NHL-joukkueen tai koripallon NBA-joukkueen ostamisesta. Perhe omistaa ECHL-liigassa pelaavan Florida Everblades -joukkueen.

Kauppahinnaksi arvioidaan noin 1,7–1,8 miljardia dollaria eli noin puolitoista miljardia euroa. Kauppa voi toteutua vasta, jos NHL:n 31 muun joukkueen omistajat hyväksyvät sen.

Pittsburgh on pudonnut NHL:n kärkikaartin tasosta pelillisesti eikä ole pelannut pudotuspeleissä kolmena viime kautena. Joukkueella on kuitenkin vahva ja uskollinen kannattajakunta, sillä joukkueen kotiottelut myytiin kaikki loppuun vuosina 2007–2022. Penguins voitti 2000-luvulla mestaruudet vuonna 2009 ja kahdesti peräkkäin, 2016 ja 2017.