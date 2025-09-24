NHL:ssä pelaavan Toronto Maple Leafsin suomalaishyökkääjä Matias Maccelli avasi harjoituskautensa tehokkaasti.

Täksi kaudeksi Torontoon siirtynyt Maccelli sai heti oivallisen näytönpaikan Matthew Kniesin ja joukkueen supertähden Auston Matthewsin rinnalla.

Ja tulostakin tuli heti. Maccelli oli alustamassa Matthewsin 1–0-osumaa. Lisäksi Maccelli saalisti toisen syöttöpisteen Toronton 2–0-maaliin.

Maccelli oli pelin jälkeen tyytyväinen uuden ketjunsa yhteispeliin, vaikka siinä onkin luonnollisesti vielä parannettavaa.

– Oli hyvä saada hommat rullaamaan ja ensimmäinen peli alle. On vielä aikaista sanoa. Yritän selvittää, miten he pelaavat ja he yrittävät selvittää, miten minä pelaan. On vain jatkettava kemian ja yhteispelin luomista, Maccelli summaa Toronto sivuilla.

Matthews oli suomalaistaiturin kanssa samoilla linjoilla.

– Se meni hyvin. Kommunikoimme paljon jäällä ja vaihtopenkillä. Hän on todella liukas pelaaja, ja hänellä on todella hyvä peliäly. Minusta kommunikoimme hyvin ja loimme hyviä maalipaikkoja, Matthews sanoo.

Toronton harjoitusottelut jatkuvat perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun joukkue kohtaa Montreal Canadiensin.