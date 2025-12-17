Milano-Cortinan olympialaisiin valmistautuva Saksan miesten jääkiekkomaajoukkue koki pahan takaiskun, kun Adler Mannheimin konkarihyökkääjä Tom Kühnhackl loukkaantui sunnuntaina Saksan pääsarjaottelussa Kari Jalosen valmentamaa Kölner Haiea vastaan.
Adler Mannheimin verkkosivujen ja loukkaantumisesta uutisoineen saksalaislehti Bildin mukaan 33-vuotias hyökkääjä sai ylävartalovamman ja joutui tiistaina leikkaukseen. Toipumisajaksi arvioidaan 10–12 viikkoa, joten Kühnhacklilla ei ole asiaa helmikuussa olympiajäille.
Kühnhackl on Länsi-Saksan takavuosikymmenten hyökkääjäkolossi Erich Kühnhacklin poika. Isä Kühnhackl edusti Länsi-Saksaa esimerkiksi olympialaisissa ja MM-kilpailuissa. Poika Tom voitti Stanley Cupit Pittsburgh Penguinsissa 2016 ja 2017.
NHL-uransa jälkeen hän pelasi Saksan maajoukkueessa esimerkiksi Pekingin olympialaisissa 2022. Tällä kaudella häneltä jäi väliin jo marraskuun maaotteluturnaus edellisen loukkaantumisen takia.
Saksa pelaa Milanossa samassa olympia-alkulohkossa Latvian, Tanskan ja Yhdysvaltojen kanssa.