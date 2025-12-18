NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaisnuorukainen Oliver Kapanen on säväyttänyt hyvillä otteillaan tänä syksynä. 22-vuotias jakaa tulokkaiden maalintekotilaston kärkeä Anaheimin Beckett Sennecken kanssa osuttuaan kymmenen kertaa.

Kapanen on maininnut kanadalaismedialle, kuinka hän haluaisi tulla samanlaiseksi pelaajaksi kuin mies, joka on NHL:n kaikkien aikojen maalitilastossa 22. sijalla, vain seitsemän osuman päässä Jari Kurrista. Eli Nashville Predatorsin Steven Stamkos, 594 runkosarjamaalin isä.

Canadiensia tiiviisti seuraavan Journal de Quebec -lehden toimittaja Anthony Martineau äityi utelemaan Montrealin valmentajalta Martin St. Louisilta, onko Kapasella ja Stamkosilla kenties jotain samankaltaisuutta.

Ja Stamkosin kanssa aikoinaan Tampa Bay Lightningissa pelanneen St. Louisin mukaan yhtäläisyyttä löytyy.

– Toki he ovat kaksi erilaista pelaajaa, mutta kyllä "Kapy" on näyttänyt, että hänellä on hyvä lämäri. Hän ei käytä sitä niin paljon, mutta hallitsee sen kyllä. Eikä tarvitse siihen täydellistä syöttöä, St. Louis pohti Martineaulle.

– Samankaltaisuuksia on, ehdottomasti. Ja eritoten tuo (lämäri).