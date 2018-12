New Yorkin Keskuspuistossa villitsee mysteerisorsa, jolla on newyorkilaisen ego - "Se tanssittaa pyrstöään ja ihmiset ovat liekeissä"

Satoja ihmisiä katsomassa

– Viikonloppuisin täällä on satoja ihmisiä rivissä etsimässä mandariinisorsaa. Suurimman osan ajasta mandariinisorsa on yhteistyöhaluinen. Se ui rantaan ja antaa ottaa lähikuvia, Barrett sanoo.

Barrett ja muut lintubongarit arvioivat, että lintu on kuulunut jollekin eläintarhalle tai yksityiselle omistajalle, mutta kukaan ei ole ilmoittanut lintua omakseen. Mysteerilintu saattaa olla välillä poissa puistosta päiviä eikä kukaan tiedä minne se menee.

Osa lintubongareista on newyorkilaisia, osa turisteja.

– Tänä aamuna luin uutisista, että nyt kannattaa tulla Keskuspuistoon! Ajattelin, että ehkä olemme onnekkaita ja siinä se on, iloitsee italialainen turisti Morena.

Sorsan kuvilla myydään jopa t-paitoja

Mandariinisorsa on niin suosittu, että sen kuvilla myydään jo t-paitoja. Nousevalla tähdellä on myös tähden elkeet.

– Mandariinisorsa on ärhäkkä tapaus. Hänellä on suuri persoonallisuus. Hän on pienempi kuin muut, mutta ei anna muiden tulla liian lähelle.