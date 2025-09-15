Tutkijan mukaan Yhdysvaltain johto tekee oman osansa syventääkseen vastakkainasettelua.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen sanoo Kirkin murhan lietsoneen riitaa ja suorastaan fyysisiä yhteenottoja.

– Kaduilla on ollut tappeluita. Utahin demokraattipoliitikot ovat saaneet tappouhkauksia. Osa äärioikeistosta on julistanut sodan vasemmistoa vastaan, Karppinen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Ylilyöntejä on tullut sekä oikeiston että vasemmiston kannattajille.

– Osa vasemmistosta on juhlinut laulaen ja tanssien Kirkin kuolemaa. Sen verran polarisoiva hahmo hän oli. Turvakäytäntöjä mietitään poliitikoille melko pitkälle eteenpäin. Osa poliitikoista on perunut julkisia esiintymisiään, Karppinen kertoo.

Yhdysvaltalainen, oikeistoaktivisti Charles "Charlie" Kirk, 31, ammuttiin Utah Valleyn yliopistolla viime viikon keskiviikkona. Ampumisesta epäillään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia. Hänet on pidätetty.

Yhdysvaltain johto näyttää lietsovan vihaa

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko sanoo, että kriisitilanteet voivat myös yhdistää kansaa, mutta Kirkin murha ei näytä näin tekevän.

– Näyttää siltä että Yhdysvaltain poliittinen johto pyrkii polarisoimaan tilannetta ja leimaa vastustajiaan syyllisiksi. Se on omiaan syventämään vastakkainasettelua.

– Ei ole merkkejä, että presidentti tai valtion hallinto haluaisi hakea kansallista yhtenäisyyttä, Tammikko sanoo.

Poliittisen väkivallan uhka

Teemu Tammikon mukaan poliittisen väkivallan uhka on Yhdysvalloissa vahvasti läsnä. Viholliskuvan ylläpitoa on hänen mukaansa puolin ja toisin.

– Etenkin konservatiivinen oikeisto, jota Kirk myös itse edusti, leimaa vasemmistoa eksistentiaaliseksi uhkaksi. He puhuvat myös väestönvaihtoteoriasta, mitä muuallakin käytetään yleisesti. [Konservatiivinen oikeisto] on hyvin aggressiivisesti toiminut myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Yhdistettynä aseiden helppoon saatavuuteen tämä voi lietsoa siihen, että ihmiset kokevat, että tämä [väkivalta] on yksi vaikuttamisen kanava, Tammikko sanoo.

