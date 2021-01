Onko Yhdysvallat sisällissodan partaalla? Asiantuntija pelkää, että levottomuudet Yhdysvalloissa yltyvät vielä verilöylyksi – vaikutuksia myös Suomeen

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on varoittanut aseellisista mielenosoituksista joka puolella Yhdysvaltoja tulevien päivien ja virkaanastujaisten aikana.

– Pahin pelkoni on se, että tulisi monen ampujan yhdenaikainen tapahtuma. Jos heillä on rynnäkkökiväärejä kannossa niin yhdelläkin tehdään pahaa tuhoa. Jos siellä on monen ampujan tilanne niin siihen vastataan myös monen ampujan toimesta. Silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että tulee verilöyly.