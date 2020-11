Taikasieniä Silkkitieltä tilannut menestyvä yrittäjä tuomittiin huumerikoksista – kertoo teostaan avoimesti: "Ei edes kaduta"

Yrittäjällä ei ole aiempaa rikostaustaa, eikä hän oman kertomuksensa mukaan ole käyttänyt aiemmin huumeita. Hänen yrityksellään on muutaman miljoonan euron liikevaihto ja kymmenkunta työntekijää.

Apua kuolemanpelkoon

Poliisi soitti syksyllä 2019

Maksettavaa 2 500 euroa

Hän on kertonut tuomiosta toistaiseksi vain puolisolleen. Kun poliisi otti häneen vuosi sitten yhteyttä, se oli pieni juttu omiin henkilökohtaisiin murheisiin nähden sillä hetkellä.

– Jossakin vaiheessa ajattelin, että kaikki lait mitkä on kirjoitettu, istuvat hyvin omaan moraalikäsitykseeni. Mutta ei kenelläkään ole oikeutta tuomita minua siitä, että käytän luonnossa kasvavaa sientä hoitaakseni omaa mieltäni.

Hän katsoo sienten olevan täysin eri asia kuin esimerkiksi kokaiini ja muut kovemmat huumeet, joiden ostamisesta on annettu tuomioita samassa vyyhdissä.

Ostajissa paljon ensikertalaisia

Silkkitie-operaation yleisjohtaja, rikosylikomisario Jari Räty keskusrikospoliisista kertoo, että laittoimien aineiden tilaamisiin liittyviä rikosilmoituksia on kirjattu tähän mennessä noin 3 000. Kaikkia poliisin tietoon päätyneitä ei kuitenkaan ole vielä tavoitettu.

– Läpileikkaus koko yhteiskunnasta. Terveydenhoitohenkilökuntaa on ollut epäiltynä, sairaanhoitajia ja muita. Nämä ovat liittyneet aika paljon lääkevalmisteisiin.

Joukossa on paljon henkilöitä, joilla ei ole aiempaa rikostaustaa. Tullin rikostorjuntajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo, että tapaus mullisti syrjäseutujen huumetarjonnan Suomessa.

Sienten avulla mieli "uusille urille"?

– Sienten vaikutuksesta käyttäjä suhtautuu tuttuihin asioihin ja omiin tunnetiloihinsa eri tavalla kuin on tottunut, ja muistaa vielä käytön jälkeenkin, että on olemassa myös muita tapoja katsoa asioita. Joskus käyttäjät raportoivat, että kokemus on raskas mutta merkityksellinen, Storvik vahvistaa yrittäjän käsityksen tutkimustiedosta.