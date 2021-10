"Katujengitilanne mennyt nopeasti pahempaan suuntaan": Naamioituneet nuoret miehet luoneet uhkaa poliisien ympärille – useita ampumistapauksia, joissa sivulliset vaarassa

– Näihin liittyen meillä on tutkinnassa törkeitä pahoinpitelyjä ja tapon yrityksiä. Tilanne on nopealla aikataululla mennyt pahempaan suuntaan ja jopa väkivallan kierrettä on havaittavissa, Heinikari sanoi keskiviikon Rikospaikka-ohjelman haastattelussa.

Poliisi esti viime perjantaina ulkomaalaistaustaisten katujengien välisen vakavan väkivallanteon Helsingissä. Kymmenkunta henkilöä otettiin kiinni ja heistä kaksi on vangittu epäiltyinä törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

– Tämä on ollut merkittävin tapaus, mikä katujengeihin liittyen on estetty, Heinikari kertoo.

Pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla toimii poliisin havaintojen mukaan vajaat kymmenen katujengiä. Niissä keskeisiä henkilöitä on satakunta. Valtaosa heistä on noin parikymppisiä ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Mukana on myös alaikäisiä.

Heinikarin mukaan katujengitilanteen nopea muutos huolestuttavampaan suuntaan on ollut nähtävissä tämän vuoden aikana.

– Tietyillä nuorilla teräaseen käyttökynnys on selkeästi madaltunut ja nyt myös kynnys ampuma-aseiden käyttöön on madaltunut. Meillä on useita ampumistapauksia, joissa sivulliset ovat olleet konkreettisessa vaarassa.

Poliisin iholle

Tehtäville hälytetyt poliisipartiot ovat kentällä havainneet tilanteita, joissa Heinikarin mukaan on selkeästi nähtävissä piirteitä Ruotsin katujengien toiminnasta.

– Poliisipartion ympärille tulee iso joukko naamioituneita nuoria miehiä lähietäisyydelle, ehkä ihollekin kiinni. He eivät tosin tee tai välttämättä edes sano mitään, mutta poliisille tuodaan uhkaa ja luodaan vaikutelmaa siitä, että poliisi kenties perääntyisi virkatehtävien hoitamisesta. Se ei tietenkään tule toimimaan ja poliisi vastaa siihen tarvittaessa lisävoimalla, Heinikari sanoo.

Poliisin mukaan katujengit ovat täälläkin pitkälle gansta rapin ja roadman-kulttuurin ympärille muodostuneita ryhmiä, jotka uhoavat ja nokittelevat toisiaan. Musiikkigenren sanoituksissa ihannoidaan rikollisuutta, rikollista elämäntapaa ja väkivaltaa.

– Sama uho ja nokittelu jatkuu somessa hyvin vahvana ja konkretisoituu sitten reaalimaailmassa vakavina väkivallantekoina. Jakolinjat tulevat gangsta rap -musiikin kautta ja somessa saatetaan korostaa tiettyjen kaupunginosien postinumeroita, Heinikari sanoo.

– Meillä on tietoa lisäksi siitä, että katujengit tekevät näillä alueilla myös huumekauppaa.

MTV Uutisten tietojen mukaan katujengejä on muissakin suurissa kaupungeissa, esimerkiksi Turussa. Poliisin mukaan siellä maahanmuuttajavoittoisten lähiöiden ryhmiin kuuluisi 20-30 henkilöä, ja heillä on yhteyksiä pääkaupunkiseudulla toimiviin katujengeihin.

-Tilanne kaikkiaan tuo poliisille uusia haasteita, jotta turvallisuustilanne pysyy hyvänä, Heinikari sanoo.