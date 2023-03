Suomen poliisi saa Lontoosta tärkeää virka-apua katujengien kanssa: "Tarina tulee tietää"

Jengeiltä takavarikoitu aseita

Tiivistä yhteistyötä Lontoon poliisin kanssa

– Tammikuulta on tutkinnassa muun muassa yksi ryöstö, jossa useampi henkilö hyökkäsi yhden henkilön kimppuun ja ryösti tältä omaisuutta. Nyt kun tapausta on tutkittu, niin epäilemme, että tässä on kahden katujengin välinen riita, joka on jatkunut jo pitempään.