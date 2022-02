Katujengien liepeillä jopa kymmeniä alle 15-vuotiaita lapsia – fanittavat gangsta rap -ilmiötä ja jakavat someen väkivaltavideoita: "Sillä saadaan arvostusta"

Jengien jäseniä epäillään lukuisista rikoksista. Syyteharkintaan on siirtynyt rikoskokonaisuus, johon sisältyy kaksi pahoinpitelyä, laiton uhkaus, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, törkeän pahoinpitelyn yritys, törkeä ryöstö, törkeä vapaudenriisto ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

Jengeissä on poliisin mukaan parikymppisiä nuoria miehiä, jotka ovat ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Väkivalta jengien välillä leimahti viime toukokuussa pahoinpitelystä.

– Alkusyksyn aikana väkivalta jengien välillä meni kovemmalla vauhdilla vakavammaksi. Poliisin näkemyksen koston kierre on leimahtanut hyvin vähäpätöisestä asiasta. Vastaiskun pitää olla aina kovempi kuin edellisen, rikosylitarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisista kertoo.

Pääkaupunkiseudulla useita jengejä

Poliisin mukaan pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä samantyyppisiä katujengejä runsaastikin, yhteensä noin kymmenkunta Helsinki–Vantaa–Espoo-alueella. Niihin kuuluu yhteensä noin 100 keskeistä henkilöä.

– Jengien jakolinjat menevät gangsta rapin kautta. Jengeillä on nimet ja selkeät ryhmäidentiteetit. Ne leimautuvat vahvasti tiettyihin kaupunginosiin. Sitten eri kaupunginosien jengit tappelevat keskenään, Heinikari kertoo.

– Jengien jäsenet tekevät rikoksia yksin ja yhdessä: omaisuus-, väkivalta- ja huumerikoksia. Osalla on todella aktiviista huumekauppaa, mistä tulevat suorat yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Osalla on voimakasta viranomaisvastaisuutta.

Varsinaisten jengien laidoilla on kymmeniä ihmisiä, jotka ovat mukana gangsta rap -musiikin kautta. Poliisin mukaan he eivät välttämättä edes tiedä todellisesta vastakkainasettelusta, joka on meneillään jengien välillä.

Mukana myös lapsia

Lisäksi katujengien liepeillä liikkuu jopa kymmeniä alle 15-vuotiaita lapsia, joista osa on syyllistynyt myös väkivaltatekoihin ja uhkailuihin.

– Näillä lapsilla on jopa hyvin samantyyppisiä väkivallan tekoja ja uhkauksia kuin vanhemmilla. He voivat hyppiä toisten päällä ja potkia toista, kun hän makaa maassa. Näissä nuoremmissa lapsissa jengien liepeillä on maahanmuuttajataustaisten lisäksi myös kantasuomalaisia, komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo.

Lapset eivät ymmärrä, mistä kyse

Helsinkiläisen katujengin johtohahmoihin lukeutuu 21-vuotias räppäri Milan Jaff, joka on kerryttänyt sosiaalisessa mediassa yli 100 000 seuraajaa. Seuraajissa on paljon myös alaikäisiä lapsia.

– Todennäköisesti alaikäiset lapset ja nuoret eivät edes ymmärrä, mistä on kyse. Musiikkia fanitetaan, mutta ei ymmärretä sitä, mitä ilmiön taustalla ovat. Siten he ovat tietämättään ilmiön vaikutuspiirissä, Väänänen luonnehtii.

Väänänen kuvailee jengejä ja niiden ympärillä hengailevia nuoria kolmella tasolla.

Ensimmäisellä tasolla ovat varsinaiset jengiläiset, jotka kuuluvat ydinporukkaan. He ovat enimmäkseen parikymppisiä miehiä.

Toisella tasolla ovat heti jengin kiinteässä vaikutuspiirissä olevat nuoret, joista monet ovat vakavassa syrjäytymisvaarassa. Tähänkin joukkoon kuuluu jopa alle 15-vuotiaita lapsia.

– Kolmannella tasolla on jopa vielä nuorempia lapsia, jotka kuuntelevat gangsta rap -musiikkia ja fanittavat tätä ilmiötä. Osa heistä tulee paikalle nähdäkseen tähän ilmiöön liittyviä hahmoja. Gangsta rappiin liittyvät musiiikkivideot ovat äärimmäisen laajalle levinneitä.

– Se on osittain houkutus, miksi halutaan mukaan ilmiöön. Nuorten on ehkä vaikea tunnistaa, mikä on oikeaa väkivaltaa ja mikä viihdettä, Väänänen kuvaa.

Väkivaltavideoita someen

Poliisin mukaan ilmiöön kuuluvat myös sosiaalisessa mediassa leviävät väkivaltavideot. Niissä nuoret pahoinpitelevät toisiaan ja tappelevat.

– Näitä videoita nuoret jakavat somessa ymmärtämättä välttämättä lainkaan, miten vakavasta asiasta on kyse. Väkivalta ei itsessään ole välttämättä ollenkaan motiivi, vaan sitä käytetään, jotta videosta saadaan mahdollisimman raflaava. Sillä saadaan arvostusta omassa sosiaalisessa ympäristössä.

2:00 Katso miten poliisi arvioi Suomeen rantautunutta ilmiötä, jossa motiivit väkivaltarikoksiin ovat "vähäpätöisiä".

Viime vuosina kuvioon tulleet myös teräaseet

Poliisissa on huomattu huolestuttava kehitys, että viime vuosien aikana nuoret ovat alkaneet kantaa teräaseita mukanaan. Tilanne paheni erityisesti viime vuonna.

– Kieltämättä se hieman yllätti, miten nopeasti tämä on kehittynyt.

Väänäsen mukaan läheskään kaikki vanhemmat eivät edes tiedä, että heidän lapsensa hengailevat katujengien lähettyvillä.

– Eivät vanhemmat välttämättä ymmärrä tai tiedä lainkaan, missä heidän lapsensa on. He sanovat lapselleen, että ole varovainen ja uskovat, kun lapsi kertoo menevänsä kaverin luo, Väänänen toteaa.