Katso video: Maailmankuulu pilvenpiirtäjä Empire State Building valaistiin "hätätilasireeniksi" – valoshow jakaa asukkaiden mielipiteitä: "Saan tästä painajaisia"

Pilvenpiirtäjän uusi valaistus laitettiin päälle maanantaina illalla. Se on tarkoitus pitää päällä niin kauan kuin koronakriisi osavaltiossa jatkuu.

New Yorkissa vahvistettuja koronatapauksia on yli 67 000 ja kuolleita yli 1 200. Osavaltioon on julistettu hätätila.