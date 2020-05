New Yorkin synkkä koronakevät alkaa vähitellen valaistua – kurimuksen symboliksi noussut keskuspuiston telttasairaala suljetaan

Lauantaina New Yorkin osavaltiossa raportoitiin 299 ihmisen kuolleen koronaviruksen seurauksena. Osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon mukaan sekä sairaalan vuodeosastolla että tehohoidossa olevien potilaiden määrä on edelleen laskenut.

Cuomon odotetaan tästä huolimatta jatkavan koronaviruksen vuoksi määrättyjä liikkumisrajoituksia osavaltion pahiten koronasta kärsineillä alueilla. New York on Yhdysvaltojen synkintä korona-aluetta. Covid-19-tautiin on menehtynyt liki 19 000 ihmistä.

Ebola-lääkkestä apua?

Päätöksen myötä remdesiviriä voidaan nyt antaa ihmisille, jotka ovat sairaalahoidossa ja joiden tila on vakava. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan potilaan tila on määritellyllä tavalla vakava, jos veren happipitoisuus on matala tai jos potilas tarvitsee happihoitoa tai on hengityslaitteessa.