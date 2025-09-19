Donald Trumpin juuri päättynyt valtiovierailu Britanniaan nosti esiin vanhoja kaunoja uutisoi BBC.

Britannian yleisradion mukaan Trump kertoi lentokoneessa toimittajille pyytäneensä, ettei Lontoon pormestari Sir Sadiq Khan osallistuisi juhlaillalliselle Windsorin linnassa.

Air Force One -koneessa kotimatkalla Yhdysvaltoihin Trump sanoi Khanin olevan "maailman surkeimpien pormestarien joukossa".

– Ja meilläkin on aika surkeita pormestareita, Trump jatkoi korostaen haukkuaan.

Trumpin mukaan pormestari olisi halunnut Windsorin juhla-aterialle.

– Minä pyysin, ettei hän olisi paikalla. Ymmärtääkseni hän olisi halunnut, Trump väitti.

Trump haukkui Lontoon nokkamiestä myös maahanmuuttoasioissa.

– Hän on suoriutunut työstään surkeasti. Rikollisuuden määrä on räjähtänyt Lontoossa, Trump sätti.

Trumpin höykytys herätti vastakaikua, muttei suoraan asianosaisen suusta.

Pormestaria lähellä oleva taho muistuttaa BBC:lle, että Lontoo on menestystarina koko maailman mittakaavassa.

– Se on avoin, dynaaminen ja turvallisempi kuin moni yhdysvaltalaiskaupunki. Ehkäpä tästä syystä ennätysmäärä amerikkalaisia on päättänyt tehdä Lontoosta kodin, Lontoon pormestaria lähellä oleva taho sivalsi Trumpia.

BBC:n tietojen mukaan Lontoon pormestari ei edes odottanut kutsua tilaisuuteen.

Kitkerä historia

Trump ja pormestari Khan ovat niin kutsuttuja vanhoja vihollisia.

Vuonna 2015 Khan tuomitsi Trumpin ajatuksen kieltää muslimeilta pääsy Yhdysvaltoihin. Vuotta myöhemmin Trump haastoi pormestaria älykkyystestiin.

Vuonna 2017 Trump haukkui puolestaan pormestarin toimia Lontoon terrori-iskun hoitamisessa.

Vuonna 2019 Trump kutsui pormestaria luuseriksi. Khan puolestaan sanoi jo tuolloin Trumpin lietsovan äärioikeistoa.

Jätti-vauva ei unohdu

Vuonna 2019 Trumpin ensimmäisellä valtiovierailulla Britanniaan Khan salli mielenosoittajien lennättää taivaalla jättimäistä täytettävää Trump-vauvaa.

Kuvat tapauksesta levisivät ympäri maailmaa.

Vastikään päättyneen valtiovierailun hieman vastaavaa antia saatiin, kun mielenosoittajat heijastivat Windsorin linnan seinään suurta kuvaa Trumpista yhdessä hirviömäisistä seksirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin kanssa.

Neljä ihmistä pidätettiin tempauksen vuoksi.

Trumpin katkeruus Lontoon johtajaa vastaan vaikuttaa pulpahtelevan säännöllisesti esiin.

Tämän vuoden heinäkuussa Trump kutsui pormestaria ilkeäksi ihmiseksi pitäessään tiedotustilaisuutta yhdessä Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa.

– Hän on itse asiassa ystäväni, Starmer totesi Trumpin pilkkaan.