Kohua aiheuttaneen Trump-kirjan kirjoittaja vihdoin selvillä – entisen virkamiehen paljastus ei miellytä presidenttiä: "Hänet tulisi asettaa syytteeseen"

Yhdysvalloissa viime vuonna kohua herättäneen poliittisen paljastuskirjan kirjoittaja on paljastanut henkilöllisyytensä. Maan presidentti Donald Trump kohdisti heti solvauskeskityksen hallintonsa entiseen virkamieheen Miles Tayloriin, joka toimi aiemmin Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto DHS:ssä.

Taylor ilmoitti keskiviikkona kirjoittaneensa paitsi A Warning (Varoitus) -nimellä julkaistun paljastuskirjan, myös vuotta aiemmin kohua herättäneen New York Timesin mielipidekirjoituksen.

Nimettömänä julkaisunsa tehneen kirjoittajan henkilöllisyyttä on arvuuteltu siitä lähtien, kun hän julkaisi mielipidekirjoituksensa kaksi vuotta sitten. Kirjoittaja vihjaili tuolloin olevansa korkeassa asemassa oleva virkamies, ja väitti olevansa Trumpin hallinnon sisälle muodostuneen "vastarintaliikkeen" jäsen.

Osan presidentin sisäpiiristä kerrottiin pelänneen, että Trump olisi Venäjän presidentin Vladimir Putinin sätkynukke. Valkoisen talon tunnelmaa kirjoittaja kuvasi vainoharhaiseksi ja salailevaksi. Hänen mukaansa useilla virkailijoista on irtisanoutumisilmoituksia tietokoneella tai pöytälaatikossa. Valkoinen talo kiisti kirjan väitteet.

Trump: Taylor tulisi asettaa syytteeseen

Hän muistuttaa Trumpin sanoneen, että Yhdysvaltain presidentin "päätäntävalta on täydellinen".

"Trump on hyökännyt järkeä vastaan"

Taylorin mielestä Trump on hyökännyt järkeä vastaan ja halunnut ennemmin nostaa valtaistuimelle tunteen.

– Trump on ollut juuri sitä, mitä me konservatiivit aina sanoimme, ettei hallinnon tulisi olla: kasvuhakuinen, mielivaltainen, arvaamaton sekä taipuvainen valta-aseman väärinkäyttämiseen.

Trumpin hallinnon jätettyään Taylor on ollut CNN:n avustaja ja on kertonut tukevansa presidentinvaaleissa demokraattiehdokas Joe Bidenia. Taylor on tylyttänyt Trumpia julkisuudessa aiemminkin.