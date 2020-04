Kasvomaski käyttöön vai ei? Omatekoisesta maskista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä – tehokkain ase koronaa vastaan kiteytyy kolmeen seikkaan

Samoilla linjoilla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL ei ole suositellut maskien käyttöä tavallisessa arjessa.

– Paras keino suojautua koronavirusta vastaan on kuitenkin pysyä kotona, pitää ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin ja pestä kädet vedellä ja saippualla tai puhdistaa ne alkoholipitoisella käsihuuhteella, kerrotaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja muiden viranomaisten tuoreessa yhteistiedotteessa.

Eri maissa eri ohjeistuksia

Esimerkiksi Itävallassa kansalaisia on vaadittu käyttämään kasvosuojaa kaupassa asioidessaan. Myös Tsekissä julkisilla paikoilla ihmisten on pidettävä suojaimia. Yhdysvaltojen on lähipäivinä tarkoitus ohjeistaa kansalaisia suojien pitämisestä, mutta presidentti Donald Trumpin mukaan kyse ei ole pakkokäytännöstä.