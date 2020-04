Oletko sekaisin jo kaikista eri kasvonsuojaimista ja niiden koodeista? MTV selvitti, mihin tarkoitukseen mikäkin suojain sopii parhaiten

Tässä jutussa on listattuna yleisimmät kasvonsuojaimet. Jutussa on hyödynnetty HUSin hygieniahoitaja Tarja Kuutamon ja infektiolääkäri Veli-Jukka Anttilan kommentteja sekä THL :n ja Työterveyslaitoksen tietoja.

Kirurgiset suu-nenäsuojaimet

Kirurgisia suu-nenäsuojaimia on useita erilaisia. Käyttöperiaatteet ovat kuitenkin samat, sillä suojainten tarkoitus on suojata roiskeilta ja pisaroilta. THL:n mukaan suojaimet eivät suojaa käyttäjäänsä ilmateitse tarttuvilta taudeilta.

Kirurgiset suu-nenäsuojaimet on luokiteltu terveydenhuollon käyttöön.

Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojaimet on tarkoitettu tilanteeseen, jossa ollaan lähellä ihmistä, joka sairastaa ilmateitse tarttuvaa tautia. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi tuberkuloosi ja tuhkarokko.

Luokissa on kyse suojainten kyvystä suodattaa partikkeleita ilmasta. Jokaisella tasolla on tietyt standardit, jotka hengityssuojaimen tulee läpäistä ennen merkinnän saamista.

FFP2- ja FFP3-luokan suojaimia koronapotilaiden hoidossa

Hengityksensuojaimia on erimallisia valmistajasta riippuen. Kaikki FFP2- ja FFP3-tason hengityksensuojaimet ovat hieman kuppimaisia nenän ja suun päälle asettuvia suojaimia, jotka kiinnitetään kahdella kuminauhalla pään taakse.

Kansainvälisesti FFP2 on se taso, mitä on suositeltu pieniä hiukkasia tuottavissa toimenpiteissä koronavirusta sairastavien potilaiden hoidossa. Tällaista suojainta suositellaan esimerkiksi teho-osastolla, kun potilas on hengityskonehoidossa.