Karu totuus iski Christian Heljangon silmille – Tapparaan palannut tähtivahti myöntää: "Poikkean tässä kohdin valtavirrasta"

Kolme kertaa peräkkäin SM-liigan parhaaksi maalivahdiksi valittu Christian Heljanko palasi Tapparaan vain vuosi lähtönsä jälkeen. Aika ruotsalaisessa Linköpingissä ja Saksan DEL-liigassa kirkasti Heljangolle entisestään sen, mikä elämässä on jääkiekkoakin tärkeämpää.

Henkilökohtaisten tunnustuksen kruununa Heljanko oli voittanut Tapparassa kolme Suomen mestaruutta peräkkäin.

– Totta kai mulla oli jo monta vuotta ollut tavoitteena päästä ulkomaille ja eteenpäin. Tietynlaiset ajatukset siitä, millaista se on ja hirveät odotukset kaiken suhteen. Olin kuitenkin ollut kahdeksan vuotta täällä samassa paikassa, missä kaikki asiat toimii ihan viimeisen päälle. Ehkä se tuli vähän silmille, että se olikin (muualla) erilaista, enkä pystynyt siihen itsekään ihan mukautumaan, Heljanko kertoo nyt MTV Urheilun haastattelussa.

Heljanko teki viime vuoden toukokuussa kaksivuotisen sopimuksen Linköpingin kanssa. Visiitti ulkomailla oli tässä vaiheessa kuitenkin kauden mittainen ja käsitti ruotsalaisseuran lisäksi saksalaisen Ingolstadtin. Nyt edessä on paluu samaan aikaan sekä uuteen että vanhaan: Peräti neljän vuoden mittainen sopimus julkaistiin Tapparan kanssa keväällä.

– Miksi en? Kun oli mahdollisuus. Paljon hyviä muistoja, ja ennen kaikkea hyvä elämä. Se, että pystyy nauttimaan joka päivästä arjessa, eikä tarvitse haikailla mihinkään muualle. Urheilulllisesti täällä kaikki toimii ihan viimeisen päälle, eikä tarvitse murehtia mistään muusta kuin siitä, että hoitaa oman hommansa. Kokonaispaketti, Heljanko summaa paluunsa perusteet.

Arjen laatu ja olosuhteet ovat kunnossa. Christian Heljanko nauttii elämästä Tampereella ja työstä Tapparassa.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press

Moni asia oli Heljangon Tampereen-elämässä ollut niin hyvin, että toive paluusta vahvistui viime kauden edetessä. Arjesta ulkomailla muodostui Heljangon makuun aivan liian yksitoikkoinen, eikä se pitänyt sisällään juuri muuta kuin jääkiekkoa.

– En halua elää sellaista elämää, että menen treeneistä kotiin ja istutaan loppuilta vaan vaimon kanssa kotona. Tarvitsen enemmän sitä sosiaalista elämää. Olen myös tottunut siihen, että hommat seurassa toimii ja täällä (Tapparassa) saan vain keskittyä lätkän pelaamiseen ja lyödä kaiken siihen. Ei tarvitse miettiä tukitoimintoja tai sitä, milloin pääsee kesäksi taas kotiin.

– Moni varmasti ajattelee vähän eri tavalla. Ehkä mä vähän poikkean tässä kohdin valtavirrasta ja varmasti moni ajattelee, että se ei nyt pärjännyt siellä ja tuli vain takaisin, mutta varmasti olisin saanut maailmalla jatkaa jossain muaalla vielä, mutta koen tämän itseni ja oman perheeni kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. En ole päivääkään sen jälkeen katunut.

Kaukalossa koppi ei tarttunut toivotulla tavalla. Heljanko myöntää, että pohdinta olisi voinut olla erilaista, jos pelit olisivat sujuneet paremmin.

– Totta kai se ohjaa mieltä, mutta jos tuntuu siltä, että kaikki menee vähän vikaan niin silloin voi haluta palata sinne, missä tietää homman toimivan ja tietää, että jokainen päivä voi olla hyvä päivä. Eikä sillä tavalla, että illalla nukkumaan mennessä miettii kesän olevan taas yhden päivän lähempänä.

– Päätökset pitää tehdä aina sen hetkisen tiedon mukaan. Kuten sanoin, olen ihan sikaylpeä, että saan olla tässä seurassa (Tappara) enkä pidä sitä yhtenäkään päivänä itsestään selvyytenä. Luulen, että tähän munkin paikalle on jonossa kavereita odottamassa.

Maksoiko paluu Tapparaan sinulle jotain haaveitasi urheilijana?

– Ei. Ehkä ne asiat konkretisoituivat mitä haluan saavuttaa ja mitkä asiat ovat nyt mun tavoitteita, mutta ehkä me ei sanota niitä ääneen.

– Päätös tehtiin puhtaasti sydämestä ja varmasti vastoin sitä, mitä moni ajatteli, mutta en ole tässä kenellekään mitään velkaa. Pitää tehdä juuri niin kuin sydän sanoo ja mikä tuntuu hyvältä. Silloin on yleensä paras mahdollisuus onnistuakin.

Heljanko tähyää vielä myös Leijoniin, jossa hän on ehtinyt torjua viiden A-maaottelun verran.Tomi Natri /All Over Press

Liittyvät urheiluun kuitenkin?

– Liittyy kyllä urheiluun joo, Heljanko lähes kuiskaa.

Tampere on Heljangon koti, mutta kiintymys ei ole ulkoisissa asioissa.

– Ei kyse ole maamerkeistä, vaan ihmisistä ketä tuossa on. Ihan lähtien järjestyksenvalvojista Merviin, joka tuo meille ruoan joka päivä. Se, millaisten ihmisten kanssa saa tehdä joka päivä töitä, on kaikista tärkeintä.

Heljanko saa tehdä töitä esimerkiksi Tapparan toisen maalivahdin, paljon nähneen ja kokeneen Juha Metsolan parina. Pokaali käsillä maailmalle lähtenyt Heljanko palaa täysin toisenlaiseen tilanteeseen. Tapparan viime kausi kun päättyi sille harvinaiseen mahalaskuun.

– Palaan Tapparaan mutta uuteen tilanteeseen ja joukkueeseen. Nyt voidaan varmaan ihan rehellisesti todeta, että lähdetään haastajina, mutta se sopii meille.

Tappara avaa kautensa Lukko-vierasottelulla keskiviikkona kello 18.30. Kaikki SM-liigan kamppailut ovat katsottavissa MTV Katsomossa.