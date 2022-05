Leijonat-veskari avaa, miksi hän lähtee Olli Jokisen alaisuuteen – "Joillekin jää musta pekka käteen"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Oskari Salminen oli siivittämässä kuluneella kaudella Jukureita huippumenestykseen ja sai sopimuksen NHL-seura Winnipeg Jetsiin, ja Mikkelissä oli tilausta uudelle mahtiveskarille. Tiistaina seura tiedottikin Frans Tuohimaan hankinnasta.

Leijonissa hän oli kolmosvahtina helmikuussa Pekingin olympialaisissa, ja nyt hän kantaa samaa roolia MM-kotikisoissa. Hän pelasi kahden perättäisen HIFK-kauden jälkeen kuluneella sesongilla KHL:ää Neftekhimik Nizhnekamskissa.

KHL:ssä Tuohimaan taival ei ymmärrettävästikään jatku, vaan häntä kutsuvat jälleen SM-liigakaukalot, tällä kertaa Mikkelin Jukureissa, jonka Olli Jokinen luotsasi valmennustiimeineen heti ensimmäisellä kaudellaan SM-liigan kärkiseurojen joukkoon.

– Nyt saa hyvän diilin jonnekin, se on hieno juttu tässä vaiheessa. Semmoinenkin fakta varmaan syksyllä huomataan, että joillekin jää musta pekka käteen näillä markkinoilla. Olen kyllä itse tosi tyytyväinen ja kaikki jätkät ympärilläkin ovat olleet tosi tyytyväisiä, että tuli hyvä työpaikka ensi vuodeksi, Tuohimaa sanoo.

Tuohimaan vastaus kysymykseen, oliko puntaroitavana muita varteenotettavia vaihtoehtoja, on suora.

– On aina. Se on nimenomaan sitä puntarointia. Ulkomaat minulla olivat ensisijaisesti mielessä pitkään.

Mutta.

– Sitä käy paljon läpi, mikä on oma tilanne markkinoilla ja millainen seura on. Jos ulkomaille lähtee, on tietyt kriteerit. On kourallinen seuroja – ehkä neljä seuraa Euroopassa – jotka ovat tällä hetkellä vapaana, joihin on järkevää mennä ja jotka ovat superhyviä mestoja. Ei ulkomaillekaan kannata ihan mihin tahansa mennä.

– Laskeskelin 1+1, että muiden maiden ja suomalaisiakin huippuveskareita on vielä niin paljon jäljellä, että niitä jätkiä on enemmän kuin varteenotettavia mestoja. Kannatti joitain ratkaisuja tehdä.

Tuohimaa päätti, ettei metsästä ulkomaan paikkoja enää pidempään.

– Tuossa tuli tarjous, jossa kaikki palaset loksahtivat kohdalleen. Minun mielestäni se kannatti ottaa.

"Ihan joka paikassa" ei vastaavaa

Tuohimaa kehui jo Jukurien tiedotteessa, että "Mikkelissä uskalletaan tehdä asioita niiden normien ja boksin ulkopuolelta", minkä hän kokee "ravistelevan ja haastavan rakenteita, joita meillä suomalaisessa jääkiekossa on". Hän palastelee nyt asiaa vielä enemmän.

– Meillä on Suomessa aika vahva, tunnistettava harjoituskulttuuri. Mikkelissä ei välttämättä tehdä asioita paljoa eri lailla; ei meidän tarvitse pyörää keksiä uudelleen. Hyviä jätkiähän me olemme pitkän aikaa tuottaneet. Sama perustahan siellä aina on, mutta on kyse tietyistä viilauksista.

– Kun laji muuttuu ja tietämys urheilusta muuttuu, ymmärretään paremmin, miten etsitään urheilijan maksimaalista potentiaalia. Tänä päivänä pitää tehdä eri tavalla kuin tehtiin 20 vuotta sitten, koska tiede on kehittynyt. Ymmärretään oikeasti, miten urheilija on parhaassa kunnossa. Se ei välttämättä ole sitä, kuka treenaa eniten tai koviten.

Tuohimaa tokaisee, että urheilu olisi muuten "hirveän helppoa".

– Minä treenaisin ainakin aamusta iltaan, jos se takaisi sen, että olisit maailman paras sillä, että treenaat eniten tai koviten. On tullut paljon tiedettä mukaan.

– Sen perusteella, millaista viestiä olen Mikkelistä jätkiltä saanut ja mitä viime kaudella seurasin sitä touhua, siellä on otettu huomioon, että kilpailuetua saadaan oikeasti järkevällä toiminnalla, eikä vain sillä, että tehdään asioita jollain tavalla, kun näin on aina tehty.

Olli Jokinen on kertonut haastatteluissa usein muun muassa siitä, miten Jukurit hyödyntää henkilökohtaisia valmennuspalveluita tarjoavan Viima Hockeyn apua pelaajien kehittämisessä.

– Mikkelissä on valittu Viima, ja on myös muita hyviä alan osaajia. En sano, että Jukurit olisi ainoa paikka. Minulla on hyvät kokemukset siitä, mitä me vaikka kaksi vuotta IFK:ssa teimme. Siellä oli ihan loistavalla mallilla just tämän tyyppinen toiminta. On ollut ilo huomata, että muutkin lähtevät siihen.

– Ihan joka paikassa tämä ei toteudu. Tässä on kuitenkin kaksi sellaista paikkaa, joissa menestyminen ei varmasti jää ainakaan noista asioista kiinni.

"Ihan supernäytöt"

Jukureissa menestys ei varmasti jatkossakaan jää kiinni myöskään maalivahtivalmennuksesta, kun tehtävässä jatkaa kehuttu ja kiitelty Mika Tarvainen.

– Viime kaudella se ei ainakaan pieleen mennyt. Nuori jätkä (Salminen) pelasi ihan loistavan kauden ja palkittiin siitä NHL-sopimuksella.

Tuohimaa oli haastatteluhetkeen mennessä puhunut Tarvaisen kanssa toistaiseksi vain kerran puhelimessa, kun päätös Jukureihin siirtymisestä oli tehty.

– Muuten ei ole kaveri vielä itselleni tullut tutuksi. Pitkä ura maalivahtivalmennuksen parissa ulkomailta ja nyt muutama vuosi Mikkelissä. Varsinkin viime kaudelta ihan supernäytöt. Innolla kyllä odotan sitä, että pääsen kaveriin tutustumaan vielä enemmän.

Tuohimaa uskoo, että Tarvainen voi tuoda uutta hänenkin pelaamiseensa, vaikka onkin jo varsin kokenut 30-vuotias kassari.

– Minulla on urallani löytynyt oikeastaan aina hyvä sävel oikeastaan kaikkien maalivahtikoutsien kanssa, joiden kanssa olen hommia tehnyt. Kaikilta olen saanut jotain uutta ja jonkun hyvän tipsin.

Tuohimaa alleviivaa, ettei puhuta suurista mullistuksista.

– On kyse nyansseista siihen, miten helpotetaan pelaamista ja miten joitain tiettyjä kulmia voi hioa pois siitä. Ei tee turhaa hommaa, vaan tehdään pelaamista yksinkertaisemmaksi ja tasaisemmaksi. Sitä kautta se kehitys ehkä näillä kilometreillä tulee.

"Olen valmis tosi kovaan kuormaan"

Loisto-otteita esittänyt Salminen kantoi viime kaudella Jukureissa kovaa kuormaa ja oli tolppien välissä peräti 55 runkosarjaottelussa. Vuoden alussa loppukaudeksi hankittu Karolus Kaarloehtokin sai vain yksittäisiä pelejä.

Jukurien maalivahtiosasto on kuitenkin tulevalla kaudella sikälikin erilainen, että uutena miehenä, lähtökohtaisesti Tuohimaan haastajana, on Markus Ruusu, jota kutsuu Mikkeli kolmen JYP-kauden jälkeen.

Tuohimaa painottaa olevansa valmis Salmisen tavoin valtaisaan urakointiin, josta hänellä on kokemustakin, kun hän veti SaiPassa liigakaudella 2017–18 runkosarjassa 51 peliä ja seuraavalla kaudella 48 runkosarjataistoa.