Leo Komarovin tilanteesta merkittävä paljastus: "Ykkösvaihtoehto"

Kulttipelaaja Leo Komarovin ura on jatkumassa, mutta osoite on auki. Komarov tähtää nyt ulkomaille, kertoo pelaajan agentuurin edustaja Ilkka Larva.

38-vuotias Komarov kiekkoili kaksi edellistä kautta HIFK:ssa. Viime vuonna 39 otteluun syntyi 6+13=19 pistettä. Jakso Helsingin punaisissa päättyi rumaan puolivälierätappioon SaiPalle.

Sen jälkeen hyökkääjä on viettänyt jonkinlaista hiljaiseloa. Komarovin tulevaisuuden liikkeistä on ollut erittäin niukasti tietoa tarjolla.

Nyt hyökkääjän agenttitoimiston edustaja Ilkka Larva vahvistaa ainakin sen, että Komarovin ura on jatkumassa.

– Kyllä se hyvin todennäköistä on, Larva sanoo MTV Urheilulle.

Myös tahdon suunta on selkeä.

– Ulkomaat on ykkösvaihtoehto. Niitä tässä katsellaan. Ei ole mitään mainitsemisen arvoista tähän mennessä. Hänellä ei ole ollut vielä mikään hinkukaan lähteä, kun on perhettä ja muuta, Larva jatkaa.

Pelicansin kanssa puheita

MTV Urheilu kysyi Komarovin tilanteesta myös hänen entisiltä SM-liigaseuroiltaan. Pelicansin kanssa dialogia on ollut. Komarov lähti lahtelaisseurasta maailmalle kauden 2008–2009 jälkeen.

– Kyllä me olemme Komarovin taustajoukkojen kanssa keskustelua käyneet, tiedustelleet hänen tilannettaan. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä todeta, että kyselemme aika monen muunkin pelaajan tilannetta, Pelicansin urheilupomo Janne Laukkanen sanoo.

– Komarov on Pelicans-taustainen pelaaja, joten totta kai hän kiinnostaa meitä, Laukkanen jatkaa.

– Sen verran tiedän, että "Leksa" on omin päin sinne (Pelicansiin) jotain jutellut, mutta siinä ei ole mitään villoja sen enempää. Enemmänkin sellaista yhteydenpitoa, Larva komppaa.

Pelicansin nippu on tässä vaiheessa valmis kauteen.

– Näillä mennään joukkueen osalta. Reagoimme sitten tarvittaessa, jos tulee loukkaantumisia tai muita tilanteita, Laukkanen paketoi.

Ässissä työnsä hiljattain aloittanut urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoo, ettei keväällä 2006 SM-hopeaa seurassa pokannut Komarov ole ollut Porissa tapetilla.

– Hänen kanssaan ei ole käyty keskusteluja. Hyökkääjistöön ei ole hakua päällä. Ei ole meillä niin sanotusti työn alla, Kultanen toteaa.

Mittavan kansainvälisen pelaajauran tehnyt Komarov pelasi 491 NHL-ottelua Toronto Maple Leafsissa ja NY Islandersissa. Hän kiekkoili pitkään myös KHL:ssä.

Komarov on voittanut paljon. Hänellä on palkintokaapissaan olympiakultaa, MM-kultaa ja kaksi KHL:n mestaruutta.