Olympiavoittaja Julien Alfred on vetäytynyt yleisurheilun MM-kisoista takareisivamman takia. Alfredin oli määrä kilpailla Tokiossa 100 metrin sprintin lisäksi naisten 200 metrillä.

Saintlucialainen pikajuoksija voitti Pariisin olympialaisissa viime vuonna kultaa 100 metrillä ja hopeaa 200 metrillä. Hän kertoi kuitenkin loukkaantuneensa sunnuntaina Tokiossa kisatun 100 metrin finaalin jälkeen, jossa hän sijoittui kolmanneksi.

Alfredin agentti Henry Rolle vahvisti kisan jälkeen Television Jamaicalle, ettei häntä nähdä lainkaan 200 metrin matkalla, jossa karsinnat käydään keskiviikkona.

– Emme missään nimessä aio asettaa häntä tilanteeseen, jossa hän voisi vahingoittaa itseään enempää. Kautemme on siis päättynyt, kuntoutus alkanut, ja odotamme innolla vuotta 2026, Rolle sanoi.

Alfred juoksi vuoden nopeimman ajan 200 metrillä (21,71 sekuntia) Lontoossa heinäkuussa.