Karmiva loukkaantuminen MM-kisojen seiväsfinaalissa – näky kauhistutti katsojat

Chevrier oli tekemässä ensimmäistä yritystään korkeudesta 465, kun hän tuli väärällä tavalla kuoppaan ja yritti keskeyttää suoritustaan. Kaikki meni kuitenkin pieleen ja hän putosi kuoppaan. Ranskalaisen nilkka vääntyi ja luu tuli ihosta läpi. Chevrier huusi tuskasta ja hänet siirrettiin paareilla pois areenalta. Hän on nyt sairaalahoidossa.

– Sitä oli kauheaa katsoa! Samalla se on tavanomaisin loukkaantuminen seiväshypyssä. Et nouse tarpeeksi korkealle ja haet jalallesi sijaa matolta. Silloin on onnettomuus edessä, Greg Duplantis sanoi Sportbladetille.