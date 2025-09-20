Neljä vuotta sitten Tokiossa olympiakultaa juhlinut kymmenottelija Damian Warner joutui jättäytymään viime hetkellä pois yleisurheilun MM-kisoista.
Tämän kauden maailmantilastossa kuudentena oleva Warner kertoo Instagram-tilillään syyt vetäytyä lauantaina käynnistyneestä kisasta juuri ennen starttia.
– En pystynyt viemään tänään viimeistä lämmittelyäni ennen Tokion MM-kisoja loppuun akillesjänteen kivun takia, Warner kirjoitti.
– Varotoimenpiteenä menin magneettikuvaukseen, jossa ei onneksi näkynyt repeämää, mutta turvotuksen ja nesteen jänteen ympärillä se paljasti.
Warner jättäytyi ymmärrettävästi sivuun kaksipäiväisestä MM-urakasta. Pettymys on kuusinkertaiselle arvokisamitalistille kova. Hänellä on vuoden 2021 Tokion MM-kullan lisäksi muun muassa kaksi MM-hopeaa vuosilta 2015 ja 2023.
– Olen murtunut eritysesti siksi, koska tulin oloni niin vahvaksi ennen tätä matkaa. Odotin todella kovaa, että saan edustaa Kanadaa MM-tasolla, Warner harmitteli.
Kolmen lajin jälkeen kymmenottelun kärjessä on Yhdysvaltain Kyle Garland pistein 2 927. Hän johtaa toisena olevaa Saksan Leo Neugebaueria 162 pisteellä. Kolmantena on sveitsiläinen Simon Ehammer.