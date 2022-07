Karmiva tilanne yleisurheilun MM-kisoissa – olympiamitalistin seiväs katkesi kesken suorituksen

– Koko tapahtuma on minulle hiukan epäselvä. Minulla oli ensin kipua ranteessani seipään värinästä ja sen jälkeen tunsin jotain takareidessäni, Bradshaw sanoi Reutersin mukaan.

Bradshaw on voittanut Tokion olympiapronssin lisäksi MM-hallipronssia, EM-pronssin ja kolme EM-hallimitalia, joista yksi on kultainen. Seiväskarsinnan suomalaisista Wilma Murto selvitti tiensä loppukilpailuun. Elina Lampela ja Saga Andersson karsiutuivat. Finaali on vuorossa sunnuntaina.