Wilma Murto jäi Tokion MM-kisojen seiväshypyn karsinnassa ilman tulosta. Myös Elina Lampela ja Saga Andersson jäivät ilman loppukilpailupaikkaa.

Murto hyppäsi kolme kertaa korkeudesta 425, mutta pudotti jokaisen yrityksen. Hyppy nousi riman päälle mutta ei jatkunut enää riman yli, ja Murto tippui riman päälle.

Saga Andersson pääsi aloituskorkeutensa 425 kolmannella yli. Se jäi myös hänen tuloksekseen, sillä korkeudesta 445 tuli kolme pudotusta.

Elina Lampela ylitti 445 ensimmäisellään. 460 oli kuitenkin liikaa Lampelalle, eikä hänellä ole asiaa finaaliin. Kilpailun ollessa kesken 12 hyppääjää on ylittanyt korkeuden 460.