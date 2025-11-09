Japanin MM-rallin päätöspäivä alkoi Hyundain kannalta kammottavalla tavalla, kun Thierry Neuville sekä kolmossijalla ajanut Adrien Fourmaux joutuivat keskeyttämään. Fourmaux'n karu ajovirhe on samaan aikaan avannut Toyotan Sami Pajarille sauman ennennäkemättömään saavutukseen.
Sunnuntain kisapäivä pärähti käyntiin reilun 20 kilometrin mittaisen EK15:n merkeissä. Neuville ei kuitenkaan selvinnyt edes tielle, kun hänen autonsa tuulilasinpyyhkijöissä havaittiin ongelmia. Belgialaistähti kärsi näin ollen saman kohtalon kuin lauantaina ja joutui keskeyttämään.
0:15"Nyt kyntää ja syvältä" – Thierry Neuville ei päässyt ajamaan sunnuntaina
Fourmaux pääsi puolestaan tien päälle ja oikeastaan maaliinkin, mutta ilman autonsa toista puolikasta. Fourmaux kävi nimittäin rajusti metsän puolella ja menetti rytäkän keskellä kokonaan muun muassa toisen ovensa.
Hyundai vahvisti Fourmaux'n maalin pääsyn jälkeen, ettei ranskalaisesta ole jatkamaan ajamista.
Pajari kiinni kolmossijassa
Pajari on näin ollen kolmantena, kiinni Rally1-uransa ensimmäisessä palkintokorokesijassa.
Pajari ja hänen kartturinsa Marko Salminen olivat kuudensia EK15:lla, kun Kalle Rovanperä ajoi komeasti toiseksi, jääden alle puoli sekuntia Ott Tänakin pohjista.
Seuraavilla erikoiskokeilla maailmanmestaruudesta taisteleva Sebastien Ogier on jatkanut väkevää tekemistään MM-taulukon kärkinimi Elfyn Evansin seuratessa aivan hänen kintereillään, kun Pajari on ajanut sateisissa olosuhteissa puhtaasti ottaakseen kolmossijan itselleen.
Jatkuu videon alla.
1:22Sebiastien Ogier tykitti pohja-ajan kisan toiseksi viimeisellä erikoiskokeella
Toyotan Rally2-auton ratissa ajava Heikki Kovalainen säväytti EK18:lla ja ylsi Rovanperän jälkeen kuudenneksi. Kokonaistilanteessa Kovalainen on sijalla 11.
Japanin MM-ralli huipentuu kello 7.15 viimeisen erikoiskokeen, Power stagen merkeissä. Tarjolla on erittäin tärkeitä lisäpisteitä myös Rovanperän MM-taiston kannalta. Sunnuntain erikoiskokeiden osalta Rovanperä on kolmantena.