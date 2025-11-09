0:15 "Nyt kyntää ja syvältä" – Thierry Neuville ei päässyt ajamaan sunnuntaina

Sunnuntain kisapäivä pärähti käyntiin reilun 20 kilometrin mittaisen EK15:n merkeissä. Neuville ei kuitenkaan selvinnyt edes tielle, kun hänen autonsa tuulilasinpyyhkijöissä havaittiin ongelmia. Belgialaistähti kärsi näin ollen saman kohtalon kuin lauantaina ja joutui keskeyttämään.

Fourmaux pääsi puolestaan tien päälle ja oikeastaan maaliinkin, mutta ilman autonsa toista puolikasta. Fourmaux kävi nimittäin rajusti metsän puolella ja menetti rytäkän keskellä kokonaan muun muassa toisen ovensa.