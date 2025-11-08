MM-rallin kärkitaistelu Japanissa jatkuu tiukkana. Kotiyleisönsä edessä ajava Toyotan Takamoto Katsuta on kuitenkin pudonnut lauantaina leikistä pahan ajovirheen seurauksena, mikä hyödyttää näin ollen esimerkiksi Kalle Rovanperän tilannetta.

Katsuta oli vielä ennen 11. erikoiskoetta hanakasti podium-taistossa mukana, aivan Sebastien Ogierin ja Elfyn Evansin kintereillä. Japanilaistähti oli toiseksi nopein Mt. Kasagin ensimmäisellä pätkällä ja nousi hetkellisesti 5,2 sekunnin päähän kärkinimi Ogierista.

Katsutan lauantai meni kuitenkin pahasti pilalle, kun hän ajoi liian kovaa tiukkaan mutkaan ja pamautti muovisten tie-esteiden läpi ulos tieltä.

Katso tilanne ylälaidan videolta.

Törmäys ei itsessään näyttänyt vahingoittavan autoa vielä pahasti, mutta Katsutan puskettua muovisten esteiden läpi takaisin reitille, oli hänen Toyotansa keula pian entisensä.

– Ihan puhdas ajatusvirhe, ja miten huono tuuri että muovibetoniporsas osuu juuri sellaisessa kulmassa, että se vie jotain sieltä konepellin alta, mikä aiheuttaa sen ohjaustehoston hajoamisen, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa pohti.

– Eli muovibetoniporsas pilaa Katsutan kotikisan vuonna 2025, selostaja Juho Kokko naurahtaa.

Katsuta tippui virheensä seurauksena kärkitaistelusta seitsemänneksi, eikä Kokon mukaan starttaa lainkaan 12. erikoiskokeelle. Yhdeksänneksi noussut Rovanperä tulee täten pomppaamaan vielä yhden sijan korkeammalle kahdeksanneksi.