Jari-Matti Latvala on voittanut historic-rallin Euroopan mestaruuden.
Toyota Celican Jari-Matti Latvala vei EM-sarjan viimeisen osakilpailun Portugalissa nimiinsä ylivoimaisesti. Hän takoi Fafessa pohjat kaikille 12 erikoiskokeelle ja päihitti toiseksi sijoittuneen Ford Sierra Cosworthin italialaiskuljettaja Valter Pierangelin 4.43,5 minuutilla.
Latvala voitti 10 osakilpailua kattaneessa historic-sarjassa yleiskilpailun Euroopan mestaruuden, ensimmäisen virallisen mestaruutensa. Toyotan tallipäällikkönäkin toiminut suomalainen voitti historic-kaudella viisi osakilpailua, keskeytti kolmesti ja oli kahdesta kisasta poissa.
Sarjan pistelaskullisuuden monimutkaisuuden myötä omassa luokassaan Latvala ei mestaruutta kuitenkaan juhlinut, vaan 4-kategorian mestaruuden vei BMW:n brittikuljettaja Will Graham.
Latvalan kartanlukijana Portugalissa toimi Topi Luhtinen. Latvalan vakiokartturi Janni Hussi oli samaan aikaan Japanin MM-rallissa Toyotan etuautotehtävissä.