Karl, 60, haaveili pienenä olevansa lokki, koska rakasti niin paljon lentämistä – nyt espoolaismies omistaa oman vesitason, jolla lentelee viikoittain

Espoolainen Karl ”Nono” Alakari haaveili jo pienenä poikana lentämisestä. Nyt hänellä on oma vesitaso, jolla lentelee viikottain.

Vaimon kannustamana nelikymppinen Alakari päätti suorittaa lentolupakirjan. Nyt hän on lentänyt jo yli 20 vuotta, eikä loppua ole näkyvissä.

Lajissa yhdistyy intohimot vesi ja lentäminen

Kesällä Alakari lentää viikoittain omalla klassisella Cessna 180 -vesitasollaan, joka on vuodelta 1969. Heti näkee, että koneesta on pidetty hyvää huolta ja sitä on kunnostettu rakkaudella.