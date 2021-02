Vesa lensi ystäviensä kanssa kuumailmapallolla Kuopion yli – katso video upeasta lennosta: "Se on vähän kuin tanssisi ilmassa"

Lensu on lentänyt kuumailmapallolla ensimmäisen kerran 28 vuotta sitten. Vasta-alkajia ei muutkaan olleet, sillä esimerkiksi kippari Ruotsalainen on ensimmäinen Suomessa koulutettu kuumailmapallolentäjä, jolla lentolupakirja on ollut taskussa kunnioitettavat 41 vuotta.