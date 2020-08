Lassi-Pekka on yksi harvoista suomalaisista, joka hyppää ammatikseen laskuvarjolla – uran vakavin turma sattui hengenvaarallisessa tempussa: "Onneksi selvisin luunmurtumilla"

Lassi-Pekka Ruuskanen, 28, on ammattinsa takia harvinainen suomalainen. Hän on ammatiltaan laskuvarjohyppääjä, joita on hänen lisäkseen Suomessa vain kourallinen. Ruuskanen hyppää kesäisin Suomessa ja talvet hän työskentelee ulkomailla. Hän tekee tandemhyppyjä ja kouluttaa uusia laskuvarjohyppääjiä.