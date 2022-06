Helsinkiläisen Marjan harrastus pysäyttää ohikulkijat ihailemaan – "Tämä on elämäntapa"

– Peruslennättäjällä on kaikki hyvin, kun tuulta on 3–7 metriä sekunnissa. Nollasta kolmeen metriä sekunnissa vaatii sitten jo kevyet leijat ja vähän enemmän tekniikkaa, koska ylhäällä tuulee aina kovempaa, Hjelt kertoo.

On tuulinen päivä Helsingin Kallahdenniemen rannalla ja Hjelt nostaa apurinsa kanssa leijoja yksitellen ilmaan. Mitä enemmän leijoja on ilmassa, sitä useampi ohikulkija pysähtyy katsomaan tuulessa tempoilevia eläinhahmoja.

Yli 50 leijaa listattuna Exceliin

Vuosien varrella kokemusta on karttunut niin, ettei pelkoa puihin juuttuneista leijoista enää ole. Hjeltin leijakokoelma on itse asiassa kasvanut jo yli 50:een leijaan.

– Minulla on ihan Excel-lista, missä kaikki leijani on lueteltu ja listattu. Tässä mittakaavassa olen lennättänyt noin 20 vuotta, mutta nyt viime vuosina en ole hankkinut enää hirveästi uusia leijoja - keskimäärin yhden olen tehnyt itse vuosittain, mutta uusia en ole enää ostanut. Minulla tuntuu olevan kaikki se, mitä tarvitsen.

Leijan lennättäjä on täysin luonnon armoilla

– Me tykkäämme ulkoilla. Periaatteessa meitä ei haittaa sää - meidän leijojamme haittaa vähän sade, koska emme saa niitä missään kuivaksi, mutta kaikki muut säät ovat meille ok. Niin auringonpaiste kuin pakkanenkin.

Hjeltin tapauksessa harrastus on myös vienyt ulkomaille asti. Hän on kiertänyt maailman suurimpia leijafestivaaleja niin Afrikassa kuin Euroopassakin. Parasta hänen mukaansa on yhteisöllisyys, joka harrastajien keskuudessa vallitsee. Kun kukaan ei voi hallita sääolosuhteita, on vain hyväksyttävä se fakta, että joskus lennätys onnistuu, toisinaan taas ei.